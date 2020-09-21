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Названы меры для снижения числа ДТП с участием велокурьеров

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Чтобы уменьшить количество аварий с участием велосипедистов-курьеров, сервисы доставки должны в обязательном порядке обучать своих сотрудников правилам дорожного движения.

Такое мнение высказал председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что за последнее время возросло количество ДТП с участием велосипедистов, 75% которых оказались курьерами служб доставки. В настоящее время ведомство разрабатывает рекомендации для курьеров по безопасному передвижению по городу.

«По моим ощущениям и общим наблюдениям, увеличение ДТП — это однозначно вина велосипедистов, — сказал Похмелкин в беседе с газетой „Взгляд“. — Особенно, если речь идет о разносчиках еды, потому что они ездят как хотят и где хотят, совершенно игнорируя правила дорожного движения». По его словам, курьеры наезжают на пешеходов и часто выезжают на проезжую часть, не соблюдая ПДД.

Эксперт убежден, что велосипедисты должны ездить исключительно по велосипедным дорожкам, где у них есть приоритет, а разрешать им передвигаться по тротуарам или по проезжей части категорически неправильно.

Похмелкин также предложил, чтобы в каждой курьерской службе было должностное лицо, отвечающее за безопасность велосипедных и автомобильных перевозок.

Ранее сообщалось, что Минтранс собирается внести изменения в Правила дорожного движения, которые также касаются пешеходов, велосипедистов и водителей.

«Ридус» также писал о том, что координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов подверг острой критике проект поправок в Правила дорожного движения, которые касаются владельцев электросамокатов, моноколес, сегвеев, коньков, скейтбордов, роликовых коньков и других «средств индивидуальной мобильности». По его словам, этот документ создает «взяткоемкую» ловушку, которой могут воспользоваться недобросовестные сотрудники дорожной инспекции.

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