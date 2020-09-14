Автоэксперт назвал проект поправок в ПДД «опасной ловушкой»

Острой критике подверг проект поправок в правила дорожного движения координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

По его словам, этот документ создает «взяткоемкую» ловушку, которой могут воспользоваться недобросовестные сотрудники дорожной инспекции.

Ранее стало известно, что Минтранс подготовил проект поправок в ПДД, которые должны решить одну из самых наболевших проблем последних лет — выезд обладателей мощных электросамокатов на проезжую часть в один поток с автомобилистами.

Согласно проекту, электросамокаты, а также моноколеса, сегвеи, коньки, скейтборды, роликовые коньки и все остальные устройства с колесами, на которых при помощи двигателя или собственных мускулов может передвигаться человек (кроме велосипедов и инвалидных колясок), подпадут под новую категорию «средств индивидуальной мобильности» (СИМ) и будут ограничены правилами.

Автоэксперта больше всего возмутил тот пункт, в котором подросткам старше 14 лет разрешается ездить как по пространствам, предназначенным для пешеходов, так и по велодорожкам и обочинам проезжей части.

«Согласно этим поправкам, фактически легализуется езда по тротуарам на любых подобных средствах передвижения, — сказал Шкуматов в беседе с ФАН. — Грубо говоря, они как ездили по тротуарам, создавая проблемы для пешеходов, так и будут ездить».

Он добавил, что, по новому закону, у средств индивидуальной мобильности якобы будет ограничена скорость езды по тротуарам 20 км/ч, но все прекрасно понимают, что никто ее измерять не будет.

Шкуматов также отметил, что самая опасная ловушка заложена в пункте, касающемся роликовых коньков, скейтбордов и других аналогичных средств передвижения. Получается, что человек на роликах тоже становится участником дорожного движения со всеми правами и обязанностями, возмутился собеседник издания.

Выпив пива, покататься на роликах тоже будет нельзя, поскольку это будет считаться управлением СИМ в нетрезвом виде.

По мнению Шкуматова, в новых правилах заложена та самая правовая коллизия, которая создает благодатную почву для различных злоупотреблений. «Это, по сути, дискриминационная история по отношению к владельцам водительских удостоверений», — заявил он.

Автоэксперт пояснил, что, если у пойманного на роликах или скейтборде с пивом нет водительского удостоверения, у него будет символический штраф в 800 рублей. Однако в том случае, если права имеются, то его их лишат на полтора года и оштрафуют на 30 тысяч рублей.

Шкуматов выразил свое убеждение в том, что этой законодательной лакуной, если она не будет устранена, обязательно воспользуются. «Да у нас гаишники будут в Парке Горького сотнями ходить и продувать (заставлять дышать в алкотестер. — Прим. «Ридуса») людей на роликах! Весь личный состав будет в парках!» — предупредил он.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, что Минтранс собирается внести изменения в правила дорожного движения, которые также касаются пешеходов, велосипедистов и водителей.