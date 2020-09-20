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В Таиланде белорус сбил насмерть россиянку

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© facebook.com

© facebook.com

Гражданка России погибла на острове Пхукет в Таиланде в результате ДТП.

Автомобиль Honda сбил россиянку, ехавшую на мотоцикле.

Несмотря на то, что 36-летняя женщина была в шлеме, она получила тяжелые травмы головы, не совместимые с жизнью.

Оперативно прибывшие на место аварии врачи не смогли ее спасти.

По информации The Phuket News, за рулем машины находился гражданин Белоруссии.

ДТП произошло 18 сентября, уточняет газета.

Как сообщал «Ридус», в январе 2018 года на острове Пхукет машина, за рулем которой находился гражданин Украины Артем Сердюков, столкнулась с двигавшимся навстречу минивэном. В автомобиле Сердюкова находились две женщины, гражданки РФ. В результате происшествия они погибли.

В июне 2020 года на Бали разбилась на мотоцикле 18-летняя блогер Настя Тропицель.

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