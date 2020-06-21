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На Бали трагически погибла 18-летняя блогер Настя Тропицель

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© Instagram.com

© Instagram.com

О гибели 18-летней Насти Тропицель, у которой в Instagram насчитывался миллион подписчиков, сообщила в профиле девушки ее мать.

«К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить», — написала она под фотографией горящей свечи на черном фоне.

Подписчики Насти рассказали в комментариях, что она разбилась на мотоцикле на Бали. Поклонники девушки с болью восприняли эту новость.

Как отмечает ФАН, Настя Тропицель вела в Instagram блог о фрилансе и давала рекомендации, как зарабатывать в Интернете. По ее словам, свой первый миллион она заработала еще во время учебы в школе. «Просто мечтала о свободе — вот так я стала миллионером в 15 лет», — говорится в описании ее профиля.

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