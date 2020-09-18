Названо число проводимых за сутки тестов на COVID-19 в Москве

За две недели в Москве на коронавирус проверяют около миллиона человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, увеличение прироста заразившихся коронавирусом в первую очередь связано с ростом числа тестирований.

Он уточнил, что за сутки количество тестов достигает 66 тысяч.

«Это означает, что за две недели мы тестируем около миллиона человек», — цитирует градоначальника газета «Известия».

Собянин подчеркнул, что на сегодняшний день коэффициент выявляемости заболевших примерно равен показателю, зафиксированному 2−3 недели назад. При этом общее количество зараженных растет с увеличением объемов тестирования.

Как пишет издание, ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что за минувшие сутки в городе было проведено рекордное количество тестов на наличие COVID-19 — 69,5 тысяч. По ее словам, всего в Москве сделано уже более 7,5 млн ПЦР- и ИФА-тестов на коронавирусную инфекцию.

По последним данным, за минувшие сутки в столице выявлено 805 новых случаев COVID-19, скончались 8 человек. Общее число заразившихся коронавирусом в Москве составляет 274 808, а летальных исходов — 5033.

Ранее мэр Москвы анонсировал массовую вакцинацию от COVID-19 в столице и обозначил примерные сроки ее проведения.