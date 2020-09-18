Объявлено о возобновлении авиасообщения между РФ и еще четырьмя странами

С 21 сентября Россия возобновит авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией, с 27 сентября — с Южной Кореей.

Такое решение принято по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

В штабе уточнили, что рейсы в указанные государства будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю.

Кроме того, было решено прекратить с 21 сентября все вывозные рейсы в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами.

«В качестве альтернативы вывозным рейсам будут задействованы на коммерческой основе самолеты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов», — приводит РИА Новости сообщение оперштаба.

На данный момент вывозные рейсы осуществляет «Аэрофлот».

В оперштабе добавили, что всего было организовано более 580 вывозных рейсов, которые перевезли более 92 тысяч пассажиров.

Ранее сообщалось, что в некоторых странах мира уже можно приобрести билеты на грузопассажирские рейсы авиакомпании «Аэрофлот».

Недавно Россия возобновила авиасообщение с ОАЭ, Мальдивами и Египтом, а до этого свои границы открыли Турция, Абхазия, Танзания, Черногория, Хорватия, Белоруссия, Великобритания, Сербия, Швейцария, Болгария, Куба, Доминикана, Мексика и Греция.