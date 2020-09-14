«Аэрофлот» начал продавать в некоторых странах билеты в Москву

В некоторых странах мира уже можно приобрести билеты на грузопассажирские рейсы авиакомпании «Аэрофлот», сообщила ее пресс-секретарь Юлия Спивакова.

Однако она не стала уточнять, о каких странах идет речь.

Ранее в СМИ появилась информация, что Россия отменяет вывозные рейсы, а россияне смогут вернуться на родину рейсами «Аэрофлота».

По данным газеты «Коммерсант», это можно будет сделать из Франкфурта, Вены, Амстердама, Барселоны, Милана, Нью-Йорка и Лос- Анджелеса.

«Аэрофлот» по согласованию с оперативным штабом правительства действительно открыл продажу авиабилетов на собственные грузопассажирские рейсы в Москву для граждан Российской Федерации", — цитирует Спивакову ТАСС.

Она также отметила, что «вывозные» рейсы сохранятся, однако они будут осуществляться только из тех городов, в которые российские авиакомпании не совершают регулярные коммерческие рейсы. Спивакова уточнила, что такие города, в частности, находятся в Южной Америке, Африке и Азии.

Ранее сообщалось, что в Москве обсуждают возможность возобновления полетов в Белоруссию с 1 октября.

Напомним, международное авиасообщение было закрыто Россией в конце марта из-за пандемии коронавируса. Выполнялись лишь вывозные рейсы. С 1 августа возобновились полеты в Лондон, Танзанию и Стамбул, с 10 августа — в Анталью, Даламан и Бодрум, с 15 августа — в Швейцарию. Однако в эту страну пока могут прилететь из России только обладатели вида на жительство в этом государстве.