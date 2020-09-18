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Сбившего сотрудника ДПС мужчину задержали лишь 20 лет спустя

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать мужчину, который 20 лет назад сбил на своем автомобиле инспектора ДПС и скрылся с места происшествия.

ДТП произошло 13 июня 2000 года в селении Чермен в Северной Осетии. Водитель ВАЗ-2106 отказался останавливаться по требованию сотрудника ДПС, снес шлагбаум и скрылся.

В результате милиционер серьезно пострадал от удара шлагбаумом. В течение долгого времени за его жизнь боролись врачи.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Лишь спустя два десятка лет стало известно о причастности к произошедшему 45-летнего жителя селения. Он был задержан в Ингушетии при попытке скрыться, сообщает РЕН ТВ.

Ему предъявили обвинение и заключили под стражу.

Как писал ранее «Ридус», подозреваемого в убийстве двух сотрудников вневедомственной охраны милиции разыскивали целых 25 лет.

Также сообщалось о том, что за организацию убийства бывшего сотрудника милиции, совершенного 14 лет назад, в Москве был задержан 52-летний мужчина.

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