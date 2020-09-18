Сбившего сотрудника ДПС мужчину задержали лишь 20 лет спустя
- 18 сентября 2020, 20:40
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать мужчину, который 20 лет назад сбил на своем автомобиле инспектора ДПС и скрылся с места происшествия.
ДТП произошло 13 июня 2000 года в селении Чермен в Северной Осетии. Водитель ВАЗ-2106 отказался останавливаться по требованию сотрудника ДПС, снес шлагбаум и скрылся.
В результате милиционер серьезно пострадал от удара шлагбаумом. В течение долгого времени за его жизнь боролись врачи.
Уголовное дело было возбуждено по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».
Лишь спустя два десятка лет стало известно о причастности к произошедшему 45-летнего жителя селения. Он был задержан в Ингушетии при попытке скрыться, сообщает РЕН ТВ.
Ему предъявили обвинение и заключили под стражу.
Как писал ранее «Ридус», подозреваемого в убийстве двух сотрудников вневедомственной охраны милиции разыскивали целых 25 лет.
Также сообщалось о том, что за организацию убийства бывшего сотрудника милиции, совершенного 14 лет назад, в Москве был задержан 52-летний мужчина.
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