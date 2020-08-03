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Спустя 25 лет удалось задержать подозреваемого в убийстве милиционеров

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© t.me/bazabazon

© t.me/bazabazon

Подозреваемого в убийстве двух сотрудников вневедомственной охраны милиции разыскивали целых 25 лет.

Младший сержант Александр Козырев и рядовой Григорий Александров были убиты выстрелами в голову 10 июня 1995 года.

Их тела нашли на Булатниковском проезде в Москве в припаркованном автомобиле ВАЗ 2105. Оружие, документы и личные вещи стражей порядка преступник не забирал.

На след подозреваемого правоохранители вышли через месяц. Им оказался 24-летний Олег Бабаев.

Разыскать его удалось только недавно. Выяснилось, что с 2002 по 2015 год он сидел в азербайджанской тюрьме за разбой, а после выхода на свободу сменил имя и вернулся в Россию. Правда, это ему не помогло: в столице его вычислили и задержали, сообщает Baza.

Ранее «Ридус» писал о том, что за организацию убийства бывшего сотрудника милиции, совершенного 14 лет назад, в Москве был задержан 52-летний мужчина.

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Комментарии (1)

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    Змей Горынычсегодня, 18:00

    Согласно действующей "конституции", жизнь человека является высшей ценностью...При этом, жизнь обычного человека и сотрудников его защищающих, таковой не является! Ибо убивающим их упырям и защитник положен и куча "плюшек"! "Уголовщина" - понятие возникшее в древней Руси, ибо виновного в смерти человека согласно Закона выдавали "С головой" его семье, роду. Они распоряжались виновным по своему усмотрению! Кровная месть была упразднена на Руси около 10 в. (точно не помню)... Порядка не будет пока таких упырей, казнокрадов, террористов, торговцев наркотиками и сотрудников правоохранительных органов, которые "палки рубят" фальсифицируя доказательства и "рисуя дела" на колья сажать не начнут на площадях... Вот тогда Народ поверит в справедливость, закон и порядок!

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