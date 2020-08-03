Спустя 25 лет удалось задержать подозреваемого в убийстве милиционеров
- 03 августа 2020, 16:15
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Подозреваемого в убийстве двух сотрудников вневедомственной охраны милиции разыскивали целых 25 лет.
Младший сержант Александр Козырев и рядовой Григорий Александров были убиты выстрелами в голову 10 июня 1995 года.
Их тела нашли на Булатниковском проезде в Москве в припаркованном автомобиле ВАЗ 2105. Оружие, документы и личные вещи стражей порядка преступник не забирал.
На след подозреваемого правоохранители вышли через месяц. Им оказался 24-летний Олег Бабаев.
Разыскать его удалось только недавно. Выяснилось, что с 2002 по 2015 год он сидел в азербайджанской тюрьме за разбой, а после выхода на свободу сменил имя и вернулся в Россию. Правда, это ему не помогло: в столице его вычислили и задержали, сообщает Baza.
Ранее «Ридус» писал о том, что за организацию убийства бывшего сотрудника милиции, совершенного 14 лет назад, в Москве был задержан 52-летний мужчина.
Войти через социальные сети: