Спустя 25 лет удалось задержать подозреваемого в убийстве милиционеров

Подозреваемого в убийстве двух сотрудников вневедомственной охраны милиции разыскивали целых 25 лет.

Младший сержант Александр Козырев и рядовой Григорий Александров были убиты выстрелами в голову 10 июня 1995 года.

Их тела нашли на Булатниковском проезде в Москве в припаркованном автомобиле ВАЗ 2105. Оружие, документы и личные вещи стражей порядка преступник не забирал.

На след подозреваемого правоохранители вышли через месяц. Им оказался 24-летний Олег Бабаев.

Разыскать его удалось только недавно. Выяснилось, что с 2002 по 2015 год он сидел в азербайджанской тюрьме за разбой, а после выхода на свободу сменил имя и вернулся в Россию. Правда, это ему не помогло: в столице его вычислили и задержали, сообщает Baza.

Ранее «Ридус» писал о том, что за организацию убийства бывшего сотрудника милиции, совершенного 14 лет назад, в Москве был задержан 52-летний мужчина.