Синоптик рассказал о погоде зимой
- 18 сентября 2020, 19:01
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Зима будет мягкой и снежной, заявил специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По его словам, прошлая аномально теплая зима в этот раз не повторится.
Вспоминая о прошедшей зиме, Тишковец отметил, что она была рекордно теплой за всю историю.
«Таких зим и такого бесснежья никогда не было, но в этом году, я думаю, все будет намного благополучнее», — приводит kp.ru его слова, сказанные в интервью радиостанции «Комсомольская правда».
По прогнозу синоптика, зима будет мягкой и довольно снежной с умеренными морозами, а превышение по температуре будет незначительным.
Тишковец также полагает, что самым теплым месяцем зимы 2020−2021 года будет февраль.
Как сообщал ранее «Ридус», метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова предположила, что с высокой вероятностью грядущая зима окажется суровой. По ее словам, уже в начале ноября могут ударить первые морозы.
Этот прогноз вызвал улыбку у научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. Он предложил журналистам, освещающим подобные заявления, спрашивать у спикеров, на основе какой методики был сделан тот или иной прогноз.
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