Синоптик рассказал о погоде зимой

Зима будет мягкой и снежной, заявил специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, прошлая аномально теплая зима в этот раз не повторится.

Вспоминая о прошедшей зиме, Тишковец отметил, что она была рекордно теплой за всю историю.

«Таких зим и такого бесснежья никогда не было, но в этом году, я думаю, все будет намного благополучнее», — приводит kp.ru его слова, сказанные в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

По прогнозу синоптика, зима будет мягкой и довольно снежной с умеренными морозами, а превышение по температуре будет незначительным.

Тишковец также полагает, что самым теплым месяцем зимы 2020−2021 года будет февраль.

Как сообщал ранее «Ридус», метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова предположила, что с высокой вероятностью грядущая зима окажется суровой. По ее словам, уже в начале ноября могут ударить первые морозы.

Этот прогноз вызвал улыбку у научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. Он предложил журналистам, освещающим подобные заявления, спрашивать у спикеров, на основе какой методики был сделан тот или иной прогноз.