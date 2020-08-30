Климатолог предсказала, какой в России будет грядущая зима

С высокой вероятностью грядущая зима окажется суровой, предполагает метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.

По ее словам, уже в начале ноября могут ударить первые морозы.

Пестрякова предупредила, что будет настолько холодно, что россиянам придется достать шубы из шкафов.

«Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето, — рассказала она в беседе с URA.RU. — Морозы окажутся серьезными, но не думаю, что они продлятся всю зиму».

Климатолог добавила, что, если судить по затяжным дождям, будут и оттепели.

Она напомнила, что датой начала зимы в среднем всегда считалось 7 ноября, однако в течение последних десяти лет она начиналась позднее. «Я думаю, в этом году в ноябре зима уже начнется», — сказала Пестрякова в интервью, отметив, что Гидрометцентр также предсказывает сильные морозы будущей зимой.

По ее прогнозам, осень тоже ожидается прохладной. Только первые несколько дней продлится жара, после чего начнется постепенное похолодание, заключила она.

Напомним, что накануне Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве. Жителей столицы предупредили, что с 9 часов 30 августа до 6 часов 31 августа возможен ветер с порывами до 15 метров в секунду.