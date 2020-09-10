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Минюст РФ собирается лишить Пашаева статуса адвоката

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Эльман Пашаев. © Александр Щербак/ТАСС

Эльман Пашаев. © Александр Щербак/ТАСС

Министерство юстиции РФ объявило о своем намерении добиваться лишения статуса адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП.

Кроме того, в Минюсте подняли вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности адвоката Александра Добровинского, представлявшего интересы потерпевшей стороны.

В территориальные управления Минюста по Северной Осетии и Москве уже направлены указания внести в адвокатские палаты этих регионов представления на указанных адвокатов.

«Оба представления будут направлены в связи с деятельностью данных адвокатов в рамках резонансного уголовного дела, связанного с ДТП с участием актера Ефремова», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы ведомства.

Александр Добровинский.

Александр Добровинский.

© Сергей Савостьянов/ТАСС

В беседе с РЕН ТВ Пашаев признался, что узнал об этих планах Минюста от журналистов. По его словам, он не знает, с чем это может быть связано.

Ранее Пашаев заявил, что защищал Михаила Ефремова бесплатно и удовлетворен проделанной работой. Он также выразил мнение, что актера еще могут оправдать, поскольку основания для такого решения со стороны суда высшей инстанции имеются.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил заслуженного артиста России Михаила Ефремова, устроившего в столице ДТП со смертельным исходом, к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, а также взыскал с него 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего.

В тот же день от защиты актера в суд поступила краткая апелляционная жалоба.

Накануне Ефремов заявил, что Пашаев «подставил» его на эти восемь лет».

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Комментарии (1)

  • Small 5748aa06b9
    Vasily Bвчера, 21:47

    Пусть эти два клоуна в сериалах лучше роли играют, пока Миша сидит.

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