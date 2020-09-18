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После протечки в Доме правительства РФ здание признали аварийным

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Дом правительства на Краснопресненской набережной в Москве признали аварийным из-за большого числа протечек.

«Белый дом признан аварийным и будет ремонтироваться», — заявили в пресс-службе кабмина.

Ранее стало известно, что подвальные помещения Дома правительства затопило водой. Было опубликовано видео, на котором из бетонного пола бьет фонтан. Также на кадрах видно, как некий чиновник садится в автомобиль на крытой парковке, а охранник держит над ним зонт, поскольку сильно протекает крыша.

Как сообщили «РИА Новости» в правительстве, инженерные системы, используемые в здании с 1978 года, морально и технически устарели, а также существенно износились.

Отмечается также, что реконструкция Белого дома в первую очередь необходима в связи с разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийного состояния кровли и большого числа протечек.

По данным «РБК», на реконструкцию будет выделено 5,27 миллиарда рублей. В федеральном бюджете на 2022—2023 годы на ремонт предусмотрено почти два миллиарда рублей.

На время ремонта часть сотрудников Белого дома переедет в историческое здание бывшего Народного комиссариата по делам национальностей (Наркомнаца) в Трубниковском переулке, которое сейчас принадлежит Минэкономразвития.

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Путин рассказал о роли победителей конкурса «Лидеры России» в ВПК

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© пресс-служба Кремля

© пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии РФ. Мероприятие было посвящено грядущему Дню оружейника и проходило в формате видеоконференции.

Особое внимание глава государства уделил кадровым вопросам отрасли. По словам Путина, «федеральный и президентский резерв кадров, а также конкурс „Лидеры России“ зарекомендовали себя с самой лучшей стороны».

© пресс-служба Кремля

«Специалисты, прошедшие такой строгий отбор, уже работают на разных уровнях власти. С мая этого года такая работа началась и на предприятиях ОПК, по четырем направлениям уже идет эта работа. Уже отобраны 55 перспективных профессионалов и действительно настоящих лидеров, которые сейчас учатся стратегическому планированию деятельности оборонных предприятий, организации работы крупных трудовых и научных коллективов, управлению портфелем заказов и финансами», — сказал Путин.

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