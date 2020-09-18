После протечки в Доме правительства РФ здание признали аварийным

Дом правительства на Краснопресненской набережной в Москве признали аварийным из-за большого числа протечек.

«Белый дом признан аварийным и будет ремонтироваться», — заявили в пресс-службе кабмина.

Ранее стало известно, что подвальные помещения Дома правительства затопило водой. Было опубликовано видео, на котором из бетонного пола бьет фонтан. Также на кадрах видно, как некий чиновник садится в автомобиль на крытой парковке, а охранник держит над ним зонт, поскольку сильно протекает крыша.

Как сообщили «РИА Новости» в правительстве, инженерные системы, используемые в здании с 1978 года, морально и технически устарели, а также существенно износились.

Отмечается также, что реконструкция Белого дома в первую очередь необходима в связи с разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийного состояния кровли и большого числа протечек.

По данным «РБК», на реконструкцию будет выделено 5,27 миллиарда рублей. В федеральном бюджете на 2022—2023 годы на ремонт предусмотрено почти два миллиарда рублей.

На время ремонта часть сотрудников Белого дома переедет в историческое здание бывшего Народного комиссариата по делам национальностей (Наркомнаца) в Трубниковском переулке, которое сейчас принадлежит Минэкономразвития.