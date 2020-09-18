Правительство России затопило водой

Подвальные помещения Белого дома на Краснопресненской набережной в Москве затопило водой. На видеозаписи, которая была предоставлена пресс-службой правительства, видно, как из бетонного пола бьет фонтан.

Также на кадрах видно, как некий чиновник садится в автомобиль на крытой парковке, а охранник держит над ним зонт, поскольку сильно протекает крыша.

Ролик был предоставлен в ответ на запрос журналистов о причинах проведения реконструкции, на которую из федерального бюджета выделят более пяти миллиардов рублей.

По данным РБК, потоп в Белом доме связан с разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийным состоянием кровли и большим числом протечек.