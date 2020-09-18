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Правительство России затопило водой

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Подвальные помещения Белого дома на Краснопресненской набережной в Москве затопило водой. На видеозаписи, которая была предоставлена пресс-службой правительства, видно, как из бетонного пола бьет фонтан.

Также на кадрах видно, как некий чиновник садится в автомобиль на крытой парковке, а охранник держит над ним зонт, поскольку сильно протекает крыша.

Ролик был предоставлен в ответ на запрос журналистов о причинах проведения реконструкции, на которую из федерального бюджета выделят более пяти миллиардов рублей.

По данным РБК, потоп в Белом доме связан с разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийным состоянием кровли и большим числом протечек.

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Путин рассказал о роли победителей конкурса «Лидеры России» в ВПК

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© пресс-служба Кремля

© пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии РФ. Мероприятие было посвящено грядущему Дню оружейника и проходило в формате видеоконференции.

Особое внимание глава государства уделил кадровым вопросам отрасли. По словам Путина, «федеральный и президентский резерв кадров, а также конкурс „Лидеры России“ зарекомендовали себя с самой лучшей стороны».

© пресс-служба Кремля

«Специалисты, прошедшие такой строгий отбор, уже работают на разных уровнях власти. С мая этого года такая работа началась и на предприятиях ОПК, по четырем направлениям уже идет эта работа. Уже отобраны 55 перспективных профессионалов и действительно настоящих лидеров, которые сейчас учатся стратегическому планированию деятельности оборонных предприятий, организации работы крупных трудовых и научных коллективов, управлению портфелем заказов и финансами», — сказал Путин.

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