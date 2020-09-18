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Член ОП РФ требует от прокуратуры наказать Google за фильм о Беслане

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Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич прокомментировал в своем Telegram-канале решение Google об ограничении доступа к фильму Александра Рогаткина «Беслан», который размещен на YouTube.

«Они подтвердили, что возрастные ограничения на фильм наложили из-за сцен насилия и жестокости. Ребята из Google, вы это серьезно? Фильм не про цветочки-лютики и природу, он — о страшной правде, о терроризме!» — пишет Малькевич.

При этом фильм про Беслан, снятый Юрием Дудем, никто в показе не ограничивал, хотя там тоже немало «сцен насилия и жестокости», отметил общественник.

Да и рассказ о трагедии в исполнении Ксении Собчак тоже можно спокойно посмотреть на видеохостинге. А вот правда от Александра Рогаткина почему-то Google не устроила. Поэтому вчера я обратился с заявлением в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой разобраться с действиями видеохостинга. В нашей стране гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. И я хочу знать и смотреть правду без ограничений, — заключил Александр Малькевич.

Напомним, что 1 сентября 2004 года чеченские боевики захватили бесланскую школу № 1, заминировали спортзал и удерживали там более тысячи заложников в течение двух дней. В ходе боевой операции по освобождению заложников погибло более 300 человек, причем 116 из них погибли от взрыва и пожара в спортзале.

Рогаткину в своем фильме удалось опровергнуть версию о том, что пожар в спортзале случился по причине обстрела здания снаружи из двух гранатомётов или огнеметов. Отметим, что такой версии придерживаются не только многие эксперты и СМИ, но и член парламентской комиссии по расследованию причин и обстоятельств теракта в Беслане Юрий Савельев.

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Путин рассказал о роли победителей конкурса «Лидеры России» в ВПК

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© пресс-служба Кремля

© пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии РФ. Мероприятие было посвящено грядущему Дню оружейника и проходило в формате видеоконференции.

Особое внимание глава государства уделил кадровым вопросам отрасли. По словам Путина, «федеральный и президентский резерв кадров, а также конкурс „Лидеры России“ зарекомендовали себя с самой лучшей стороны».

© пресс-служба Кремля

«Специалисты, прошедшие такой строгий отбор, уже работают на разных уровнях власти. С мая этого года такая работа началась и на предприятиях ОПК, по четырем направлениям уже идет эта работа. Уже отобраны 55 перспективных профессионалов и действительно настоящих лидеров, которые сейчас учатся стратегическому планированию деятельности оборонных предприятий, организации работы крупных трудовых и научных коллективов, управлению портфелем заказов и финансами», — сказал Путин.

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