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Отопление могут включить в Москве раньше обычного

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© Владимир Саяпин (ИТАР-ТАСС)

© Владимир Саяпин (ИТАР-ТАСС)

Чтобы москвичи не замерзали и не простывали, столичные власти постараются включить отопление в домах, как только будет зафиксировано похолодание, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Постараемся в этом году включить отопление раньше», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Градоначальник напомнил, что, как правило, решение о включении отопления принимается, когда на протяжении нескольких дней фиксируется температура воздуха плюс 8 градусов или ниже.

Однако в этом году, по его словам, в Москве не будут дожидаться стандартного режима, чтобы жители столицы не болели простудными заболеваниями. «Мы будем следить за погодой, и как только почувствуем ухудшение, похолодание серьезное, то сразу будем включать отопление», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Собянин отметил, что стабильность ситуации с распространением коронавируса зависит в том числе и от удаленной работы, поскольку чем больше горожан трудятся дистанционно, тем меньше они передвигаются по Москве и контактируют с другими людьми.

«Я бы рекомендовал всем руководителям предприятий… продолжать организовывать дистанционную работу», — цитирует мэра «360».

Как отмечает РЕН ТВ, Собянин также объяснил, что увеличение числа новых случаев заражения коронавируса вызван ростом количества проводимых тестов.

Ранее мэр Москвы анонсировал массовую вакцинацию от COVID-19 в столице и обозначил примерные сроки ее проведения.

За минувшие сутки в Москве были выявлены 730 заразившихся и зарегистрированы 9 летальных случаев. За весь период пандемии зафиксировано 274 003 случая COVID-19, выздоровели 234 029 человек, скончались 5 025.

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