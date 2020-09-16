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Эксперт о провале КПРФ: Зюганов ведет себя, как Ленин в мавзолее

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Геннадий Зюганов, лидер КПРФ

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ

Минувшие выборы закончились для КПРФ полным провалом в некоторых регионах России. В частности, коммунисты не получили ни одного мандата на выборах в ульяновскую Гордуму. Также уменьшилась доля представителей КПРФ в городском собрании Новосибирска.

Кроме того, коммунисты отказываются признавать итоги голосования в субъектах РФ, где кандидаты от КПРФ не были допущены к выборам. По словам лидера коммунистов Геннадия Зюганова, «у партии было пять сильных кандидатов, но их убрали под надуманным предлогом». То же самое он заявил о снятии кандидатов от коммунистов с губернаторских выборов в Ленинградской области и Камчатском крае.

Реакция Геннадия Зюганова весьма истерична. Он пытается убедить нас в том, что причина поражения КПРФ — дело рук федеральных властей. Но жалобы лидера коммунистов смешны. Надо не жаловаться, а нормально вести кампанию. Причем вести ее в условиях достаточно жесткой конкуренции. Необходимо чувствовать, как меняется общество, а не кричать одни и те же лозунги и думать, что это сработает. Жизнь изменилась, а Зюганов ведет себя, как Владимир Ильич Ленин, который лежит в мавзолее, — считает политконсультант Алена Август.

По мнению Август, коммунисты, принимая участие в выборах, рассчитывали на легкую победу.

«Конечно, протестные настроения в обществе есть. В ситуации с пандемией люди стали более обостренно чувствовать те или иные проблемы. На этом фоне в КПРФ хотели попасть в гордумы и региональные парламенты, не прилагая особых усилий. Однако не вышло. Даже в Новосибирске, мэром которого является коммунист Анатолий Локоть. Несостоятельностью КПРФ воспользовались малые партии со схожей идеологией, например, „За правду“ и „Родина“. Они оттянули часть голосов коммунистов. Этому еще могло поспособствовать заигрывание Геннадия Зюганова с миллиардером Павлом Грудининым, которого обвиняют в крупных хищениях», — заключила эксперт.

С 11 по 13 сентября в 83 субъектах России прошли региональные выборы. В четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) были довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах — выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые губернаторские выборы.

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