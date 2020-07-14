Зюганов объявил сбор добровольных пожертвований в пользу Павла Грудинина

КПРФ по распоряжению лидера партии Геннадия Зюганова начала сбор добровольных пожертвований, чтобы помочь директору «Совхоза им. Ленина» Павлу Грудину погасить миллиардный долг перед возглавляемым им предприятием.

Как следует из письма заместителя председателя компартии Юрия Афонина на имя Зюганова, кампания по сбору средств реализуется на государственные деньги, которые КПРФ получает из федерального бюджета пропорционально голосам избирателей.

Ранее Арбитражный суд Московской области принял решение взыскать с Павла Грудинина более миллиарда рублей в пользу «Совхоза им. Ленина». Истцами по этому делу выступили акционеры компании Иван, Ольга и Тамара Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины, а также Нина Солодошкина. Они обвиняют Грудинина в причинении предприятию убытков на сумму 2,1 миллиарда рублей. Речь идет о невыгодной продаже принадлежащих совхозу двух земельных участков компании «ТТ Девелопмент», главным бенефициаром которой является Павел Грудинин.



«КПРФ пробило очередное дно. Лидер компартии собирает деньги для проворовавшегося олигарха, — прокомментировал ситуацию политолог Олег Матвеев. — При этом Павел Грудинин все еще остается очень богатым человеком. Содержимое его заграничных счетов вполне известно. Пусть распотрошит их и возместит ущерб, который он нанес „Совхозу им. Ленина“, когда он продавал земли предприятия по цене ниже рыночной. А Зюганов в очередной раз показал свое циничное отношение к избирателям, если кампания по сбору пожертвований реализуется за счет государственных средств. Грудинин, я думаю, тоже принимает финансовое участие в организации сбора. В общем, абсолютное презрение к избирателям. Такое ощущение, что коммунисты принимают людей за полных идиотов».