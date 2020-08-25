Счетная палата нашла нарушения пенсионных прав россиян

Ошибки в системе учета в Пенсионном фонде России (ПФР) в 2017—2019 годах, которые чаще всего приводили к нарушениям пенсионных прав граждан страны, выявлены в ходе проверки Счетной палаты РФ. Из-за найденных недочетов размер пенсии, назначаемой людям, необоснованно занижался.

«Основной проблемой является открытие на одного и того же человека двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам», — цитирует РИА Новости текст отчета Счетной палаты.

Как правило, причиной этому служили ошибки самих граждан при заполнении анкет. Если у человека на момент назначения пенсии было несколько счетов, размер пособия мог определяться только на основании одного из них, уменьшая тем самым выплаты.

Часто необоснованное занижение пенсии было вызвано сменой фамилии. По большей части ошибки такого рода касаются женщин, выходивших замуж. По данным Счетной палаты в ПФР не указывали сведений о фамилиях при рождении на лицевых счетах, что приводило к неточностям при регистрации и появлению двойных лицевых счетов.

ПФР регулярно ищет и сводит воедино такие счета, но положенные доплаты со дня назначения пенсий часто не осуществляются. Было выборочно проверено 45 пенсионных дел с объединением счетов. Более 50% из них содержали ошибки, в результате пенсионерам доплатили 2,2 миллиона рублей.

За три года в целом по России ПФР объединил счета 89,8 тысячи пенсионеров. В Счетной палате отметили существование рисков невыплаты необходимых сумм во всех этих случаях.

«Учитывая высокую социальную значимость выявленной проблемы, напрямую сказывающуюся на уровне и качестве жизни пенсионеров, Минтруду России совместно с ПФР необходимо организовать проведение проверки назначенных и пересчитанных по данным персонифицированного учета пенсий и осуществить выплаты гражданам недополученных ранее пенсий», — сказано в отчете.