«Нас просят молчать»: когда объявят о загадочном астрономическом открытии

Сегодня, 14 сентября 2020 года, ученые Королевского астрономического общества на пресс-брифинге расскажут о важном астрономическом открытии, которое долгое время держалось в строжайшем секрете.

«Ридус» пообщался с российскими астрономами, которые подтвердили важность открытия. По словам нескольких ученых, российское научное сообщество недавно узнало об открытии, но событие держится в тайне.

Действительно, наши коллеги сделали серьезное и очень важное открытие. Ученые из Королевского астрономического общества изъявили желание сообщить об этом лично вечером 14 сентября, поэтому давайте дождемся и сохраним тайну. Подтверждаю, что открытие очень интересное, поэтому стоит того, чтобы немного подождать и узнать все из первых уст. Раскрыть чужой секрет не могу, нас просили не давать комментариев, — рассказал «Ридусу» астроном, популяризатор астрономии, кандидат физико-математических наук Владимир Сурдин.

Ученый не исключает, что открытие может касаться одного из недавних крупных исследований.

Напомним, что последние несколько лет астрономы ищут загадочную девятую планету. На существование этой планеты Х указывают особенности движения некоторых планет, астероидов и других космических объектов.



По предположению ученых, неизвестная планета вращается вокруг Солнца по вытянутой траектории с периодом в 15 тысяч лет, а по своим физико-химическим свойствам напоминает ледяной гигант Нептун.

Также открытие может касаться не только астрономии, но и биологии. Несколько лет назад ученые из Висконсинского университета в Мэдисоне предположили, что жизнь на Венере может находиться «вверху» — в облаках.

Недавно догадки ученых подтвердились: на портал earthsky была слита статья, в которой говорилось, что астрономы доказали, что в облаках Венеры могут обитать различные бактерии и микроорганизмы. Американские ученые выяснили, что на уровне 50 километров над поверхностью Венеры в плотных слоях её атмосферы сложились благоприятные условия для зарождения примитивных форм жизни.

Сейчас эта статья удалена со всех интернет-ресурсов. Это очень насторожило многих любителей астрономии, которые предполагают, что это и есть то самое секретное открытие, о котором расскажут сегодня.

Напомним, что ученые из Королевского астрономического общества расскажут о прорывном открытии сегодня, 14 сентября, в 18:00 по московскому времени. Событие пройдет в режиме онлайн и начнется одновременно с публикацией исследования в журнале Nature Astronomy.