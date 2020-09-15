За гранью реальности: кот-волшебник подошел к телевизору

Все коты — немного волшебники. Мы об этом давно догадывались. Довольно часто проявляются слабые намеки на сверхъестественные способности домашних питомцев. Но иногда, как говорится, они видны невооруженным глазом.

Как можно влиять на события, происходящие на экране телевизора одним движением лапы? Удивительный феномен, правда?

Остается поблагодарить оператора за умение преподнести своего питомца «в должном свете». А также за хорошее чувство юмора, которое, надеемся, присутствует и у наших читателей.

Но это - белый кот. А как обстоят дела с талантами рыжих?