найти ×
   
  • USD
    74.71
  • EUR
    88.58
СохранитьСохранено0
×

102010

За гранью реальности: кот-волшебник подошел к телевизору

Small a73d41983d
© Twitter

© Twitter

Все коты — немного волшебники. Мы об этом давно догадывались. Довольно часто проявляются слабые намеки на сверхъестественные способности домашних питомцев. Но иногда, как говорится, они видны невооруженным глазом.

Как можно влиять на события, происходящие на экране телевизора одним движением лапы? Удивительный феномен, правда?

Остается поблагодарить оператора за умение преподнести своего питомца «в должном свете». А также за хорошее чувство юмора, которое, надеемся, присутствует и у наших читателей.

Но это - белый кот. А как обстоят дела с талантами рыжих?

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Политика
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши
128742738читать позжечитаю позже
Спорт
А нужен ли России такой футбол
22240176читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Названы симптомы, которые указывают на то, что вы перенесете COVID-19 легко

Болезнь редко протекает тяжело у тех, кто с ними столкнулся.

100193136читать позжечитаю позже

Здоровье
Названа дешевая комбинация витаминов, которая поможет легче перенести COVID05 июня

Эти витамины обладают противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами.

16091232читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM