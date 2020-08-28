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Таланты рыжих котов показали в коротких роликах

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© Twitter

© Twitter

Ах, эти рыжие коты. Где они выкапывают свои таланты и бездну обаяния? Перед их чарами не устоит ни большой черный пес, ни современный кулер для воды. Не верите, посмотрите сами.

Эта собака даже хвостом боится дернуть. Лишь бы не упустить ни одного движения коготков в, похоже, самой эрогенной зоне. А рыжий старается от души.

А этот талантливый котофей выучился ловко напиться воды из кулера, даже не пользуясь стаканом, как хозяева. И снова эта ловкая рыжая лапка, эти коготки. Просто загляденье.

Ну, а пока маленький, можно и дурака повалять в колыбельке. Вот вырасту, всем покажу. Рыжие лапки и очарование у меня уже есть.

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