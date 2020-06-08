Месси и Роналду не попали в топ-20 самых дорогих футболистов мира

Рейтинг самых дорогих футболистов мира, опубликованный на сайте CIES Football Observatory, возглавил нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, стоимость которого оценивается в 259,2 млн евро.

Вторым в списке значится игрок «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг (194,7 млн евро), а третьим — полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо (179,1 млн евро).

Примечательно, что Лионель Месси из «Барселоны» и Криштиану Роналду из «Ювентуса» в топ-20 не попали. Аргентинца оценили в 100,1 млн евро, в результате чего он занял 22-е место, а португальца — в 62,8 млн, и он оказался на 70-й строчке.

Любопытно, что другой портал Transfermarkt оценивает стоимость Мбаппе лишь в 180 млн евро, Месси — в 112 млн евро, а Роналду — в 60 млн евро.

В июне 2019 года Килиан Мбаппе тоже был назван самым дорогим футболистом мира по версии аналитической компании CIES Football Observatory. На тот момент он оценивался в 252,2 млн евро.