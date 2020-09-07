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В Израиле почти в 40 городах ввели комендантский час из-за второй волны

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Twitter

© Twitter

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о введении ночного комендантского часа примерно в 40 городах и поселках, где в последние несколько недель фиксируется рост заболевших.

Мы были вынуждены принять новые меры контроля после того, как не смогли сдержать вспышку, которая унесла более тысячи жизней. Комендантский час вступит в силу в понедельник, 7 сентября. Будет запрещено удаляться от своих домов более чем на 500 метров с 7 часов вечера до 5 часов утра, — заявили местные власти.

Новые ограничения были восприняты негативно местными жителями, которые устали от ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Обостряет ситуацию и тот факт, что комендантский час введен менее чем за две недели до еврейского Нового года и начала сезона отпусков и путешествий.

Бывший глава Министерства здравоохранения, директор национального проекта «Коронавирус» Рони Гамзу настаивает на полном карантине районов, где наблюдаются самые сильные вспышки заболевания. Несмотря на протесты местных жителей и партий оппозиции, в «красных» районах с большим количеством заболевших введен ночной комендантский час, закрыты школы и другие общественные заведения.

Любые меры, направленные на борьбу с распространением вируса, оправданны. Однако надо понимать, что нельзя перегибать палку, чтобы не получить обратный эффект. Если выставить слишком строгие правила, то начнется сопротивление, и те, кто сейчас старается соблюдать меры предосторожности, вовсе перестанут это делать. В Израиле сейчас наблюдается самая настоящая вторая волна, но, если посмотреть на статистику, мы увидим, что летальность гораздо ниже, чем в первый раз: было 1,5%, сейчас — 0,7%. Это радует, что с увеличением заболевших смертность не растет, — пояснил «Ридусу» вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Напомним, что ВОЗ этой весной похвалила Израиль за успешную борьбу с вирусом и быстрое восстановление экономики. Однако с мая число новых случаев заболевания возросло до рекордного уровня.

Израильские власти считают, что рост числа заболевших связан с безработицей, а также участившимися протестами против политики Нетаньяху.

Сейчас в Израиле зарегистрировано почти 130 000 случаев заболевания этим вирусом, причем более 26 000 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

В последнее время Израиль сообщает о примерно 3000 новых случаях ежедневно.

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