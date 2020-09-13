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Курьер Яндекс.Лавки доставил вместе с заказом стакан с мочой

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© youtube.com

© youtube.com

Клиентка Яндекс. Лавки получила вместе с заказом стакан, в котором оказалась моча.

Об этом она сообщила в Twitter и приложила фото.

«В общем, Яндекс. Лавка привезли в моем заказе ведро. С мочой», — написала она.

В итоге девушка обратилась за разъяснениями в сервис доставки, и там занялись расследованием инцидента.

В пресс-службе сервиса сообщили «360», что водителя, доставившего этот заказ, отстранили от работы. При этом он перестал выходить на связь.

Как пояснила телеканалу директор пиар-службы Яндекс. Лавки Елена Новикова, на записях с камер видеонаблюдения со склада видно, что при сборке заказа и в момент передачи его водителю инородного предмета в пакете не было.

Она добавила, что в сервисе пытаются связаться с водителем, который выполнял этот ночной заказ, чтобы выяснить его версию происшествия.

По ее словам, курьеру уже заблокировали возможность выполнять заказы из Яндекс. Лавки.

Перед клиенткой лично извинился генеральный директор сервиса Илья Красильщик.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 11-летняя девочка подверглась домогательствам со стороны курьера, который привез еду из Burger King, когда дома не было родителей.

До этого стало известно, что после доставки заказа один из курьеров Delivery Club предложил заказчице в мессенджере WhatsApp «провести время вместе».

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