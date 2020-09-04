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Delivery Club скроет номера клиентов из-за переписки курьера с заказчицей

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После произошедшего в Москве инцидента с сотрудником Delivery Club этот сервис доставки еды и продуктов решил скрыть номера клиентов в приложении для курьеров.

Ранее в СМИ появилась публикация о том, что после доставки заказа один из курьеров сервиса предложил заказчице в мессенджере WhatsApp «провести время вместе», потому что она ему «понравилась».

После того как скриншот переписки курьера с клиенткой попал в Сеть, женщины стали делиться своим горем в комментариях, признавая, что подобное им тоже пришлось испытать. По их словам, кроме лишения премии курьера, им ничего не удалось добиться.

В свою очередь сотрудник службы поддержки, куда женщина обратилась с жалобой, предложил ей промокод на 200 рублей в качестве компенсации.

Позже в компании сообщили ТАСС, что клиентке принесены искренние извинения, а курьер уже уволен. В Delivery Club также рассказали о работе над обновлением приложения для курьеров, которое позволит сделать их взаимодействие с клиентами анонимным. «В ближайшее время телефонные номера клиентов перестанут быть видимыми для курьеров», — уточнили агентству.

Что касается сотрудника службы поддержки, то он вернется к работе после переобучения.

В беседе с «360» москвичка призналась, что теперь опасается мести лишившегося работы курьер.

Life Shot опубликовал видеоинтервью с девушкой.


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