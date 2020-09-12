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Похищенные полицией наблюдатели от «Справедливой России» нашлись

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Стало известно, за что во Владимире были задержаны наблюдатели от партии «Справедливая Россия», которые сотрудничали с кандидатом в городской совет народных депутатов Денисом Найденовым.

Telegram-канал Mash опубликовал видеозапись, где задержанные рассказывают, что по заданию руководства должны были срывать агитационные плакаты политиков, конкурирующих с кандидатами от эсеров, но были задержаны правоохранителями.

Как уже писал «Ридус», наблюдателей задержали в пятницу, 11 сентября, когда они ужинали в кафе. Более 14 часов наблюдатели не выходили на связь. 

Напомним, что 11 сентября в 83 субъектах России началось трехдневное голосование. В четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах — выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые губернаторские выборы

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