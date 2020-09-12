Полицейские похитили 15 наблюдателей от «Справедливой России» во Владимире

В пятницу, 11 сентября, во Владимире похитили 15 общественных наблюдателей от партии «Справедливая Россия», которые сотрудничали с кандидатом в городской совет народных депутатов Денисом Найденовым.

Инцидент произошел вечером, когда наблюдатели ужинали в кафе. По некоторым данным, к заведению подъехали сотрудники полиции и задержали их без объяснения причин. Где сейчас находятся наблюдатели, никто не знает.

Таким образом, кандидат Найденов остался без наблюдателей. При этом новый список наблюдателей можно подать не позднее, чем за три дня до начала основного дня голосования. Сделать это Денис не успеет, поскольку основной день голосования — воскресенье, 13 сентября.



«Мы написали в МВД заявление с просьбой помочь разыскать наших людей и объяснить, почему они были задержаны. Сейчас объезжаем отделения полиции, пытаясь найти ребят», — рассказал Найденов в интервью «Ридусу».

«Если не найду ребят, то останусь без наблюдателей. Уже середина дня, а на участках нет ни одного моего наблюдателя», — заключил Денис.



Напомним, что 11 сентября в 83 субъектах России началось трехдневное голосование. В четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах — выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые губернаторские выборы.

