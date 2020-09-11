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Стало известно, когда вступят в силу новые правила сдачи экзамена на права

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© Донат Сорокин/ТАСС

© Донат Сорокин/ТАСС

С 1 апреля 2021 года в России вступят в силу новые правила сдачи экзамена на водительские права.

В МВД РФ уже подготовлена новая редакция административного регламента по проведению экзамена.

В ведомстве также напомнили, что по новым правилам проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках проводиться не будет.

Кроме того, составлен скорректированный перечень ошибок, за которые предусматривается выставление штрафных баллов. Оценивать ошибки предполагается от одного до трех баллов.

Причем при совершении грубых ошибок экзамен будет считаться не сданным. В их число попали не пристегнутый ремень безопасности и использование телефона во время движения, приводит ФАН сообщение министерства.

Чтобы сдать экзамен, необходимо набрать менее 5 штрафных баллов.

Как писал ранее «Ридус», осенью 2020 года будут пересмотрены тарифы ОСАГО, вернется процедура техосмотра, в Москве изменится дорожная разметка, а сотрудников ГИБДД снабдят новой аппаратурой для оценки технического состояния автомобилей.

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