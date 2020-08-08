Осенью российских автомобилистов ждут большие перемены

Российским автовладельцам следует быть готовыми к ряду нововведений.

Как сообщает Autonews, осенью будут пересмотрены тарифы ОСАГО, вернется процедура техосмотра, в Москве изменится дорожная разметка, а сотрудников ГИБДД снабдят новой аппаратурой для оценки технического состояния автомобилей.

Уже с конца августа начнут действовать новые правила расчета стоимости ОСАГО. Минимальный размер индивидуальной ставки составит 2471 рубль, а максимальная вырастет до 5436 рублей.

Индивидуальный тариф будет рассчитываться на основании таких факторов, как наличие грубых нарушений ПДД, тип и возраст автомобиля, а также семейное положение и наличие детей у водителя.

Россиян также ждет возвращение процедуры техосмотра, приостановленной из-за пандемии коронавируса. Чтобы получить полис ОСАГО после 30 сентября, нужно будет предъявить диагностическую карту. Кроме того, водителю придется предоставить фотографии въезда и выезда в пункт техобслуживания. Нарушения правил техосмотра будут фиксировать с помощью камер.

Как пишет издание, сотрудников ГИБДД снабдят устройствами для измерения остаточного протектора шин, а также диагностики тормозных систем и рулевого управления.

В тоннелях на Садовом кольце и некоторых участках ТТК появится прерывистая разметка, а на «зебрах» уберут желтые полосы. Изменится также обозначение парковочных мест: вместо привычных «карманов» нанесут прерывистые линии, чтобы дать возможность припарковаться большему числу автомобилей.