«Это будет худшая осень»: американский вирусолог о предстоящем сезоне ОРВИ

Американский врач Энтони Фаучи, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, заявил на последнем заседании, что осень и зима 2020 будут одними из самых тяжелых за последние несколько лет.

По мнению врача, многие еще недооценивают потенциал коронавируса и то, как он себя поведет в сезон гриппа и простуды.

Эта осень и зима может оказаться худшим временем с точки зрения общественного здравоохранения, потому что коронавирус и грипп будут действовать сообща. Однако если постараться, то мы можем вполне успешно пережить это непростое время, — считает Фаучи.

Врач советует защитить себя хотя бы от одного вирусного заболевания — гриппа. Для этого можно сделать прививку в любой поликлинике. Например, в Москве работают 54 мобильных пункта у метро, где можно бесплатно вакцинироваться.

На образование иммунитета требуется около двух недель, однако первая защита от вируса появляется уже спустя несколько дней после укола. Медики советуют сделать прививку как можно раньше, чтобы успеть получить иммунитет до начала сезона гриппа и ОРВИ, которое обычно приходится на середину-конец октября.



Многие опасаются, что с началом сезона гриппа начнется путаница, так как начальные симптомы гриппа и коронавируса похожи. Но вирусолог Анатолий Альтштейн уверен, что опытный врач не сможет перепутать эти два заболевания.