Врач назвал опасные симптомы после прививки от гриппа

В Москве уже десять дней работают 54 мобильных пункта, где можно сделать прививку от гриппа. Также вакцинироваться можно в любой поликлинике по месту жительства. За первую неделю масштабной вакцинации от гриппа прививку сделали более 350 тысяч москвичей.

«Ридус» пообщался с главным специалистом первого московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова, доктором медицинских наук, врачом-иммунологом Владиславом Жемчуговым, который напомнил, на что нужно обращать внимание после прививки от гриппа.

Все осложнения можно разделить на две группы: легкие и тяжелые. К легким относят небольшое увеличение температуры, краснота в месте введения вакцины и общее недомогание, которое обычно пациенты описывают как легкую разбитость, сонливость, слабость. Все эти симптомы абсолютно нормальны в первые дни после вакцинации, и переживать не стоит, — рассказал «Ридусу» врач.

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Также эксперты Роспотребнадзора советуют после вакцинации соблюдать определенные правила, чтобы минимизировать риски осложнений.



Во-первых, запрещается употребление алкоголя и острой, тяжелой пищи, которые оказывают нагрузку на печень. Откажитесь от экзотических продуктов и неизвестных блюд, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

Во-вторых, не стоит после прививки идти в баню или общественный бассейн. Мыться врачи не запрещают, но длительное пребывание в горячей воде или грязном водоеме может привести к попаданию инфекции и раздражению места укола.



В первые дни после вакцинации воздержитесь от посещения поликлиник и других общественных мест, чтобы минимизировать риски подхватить вирус до того, как прививка начнет действовать.

Как правило, большинство переносят прививку от гриппа бессимптомно, но есть жалобы, на которые стоит обратить особое внимание, чтобы избежать осложнений.

