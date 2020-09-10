Врач назвал опасные симптомы после прививки от гриппа
- 10 сентября 2020, 12:29
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
В Москве уже десять дней работают 54 мобильных пункта, где можно сделать прививку от гриппа. Также вакцинироваться можно в любой поликлинике по месту жительства. За первую неделю масштабной вакцинации от гриппа прививку сделали более 350 тысяч москвичей.
«Ридус» пообщался с главным специалистом первого московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова, доктором медицинских наук, врачом-иммунологом Владиславом Жемчуговым, который напомнил, на что нужно обращать внимание после прививки от гриппа.
Все осложнения можно разделить на две группы: легкие и тяжелые. К легким относят небольшое увеличение температуры, краснота в месте введения вакцины и общее недомогание, которое обычно пациенты описывают как легкую разбитость, сонливость, слабость. Все эти симптомы абсолютно нормальны в первые дни после вакцинации, и переживать не стоит, — рассказал «Ридусу» врач.
Также эксперты Роспотребнадзора советуют после вакцинации соблюдать определенные правила, чтобы минимизировать риски осложнений.
Во-первых, запрещается употребление алкоголя и острой, тяжелой пищи, которые оказывают нагрузку на печень. Откажитесь от экзотических продуктов и неизвестных блюд, которые могут вызвать аллергическую реакцию.
Во-вторых, не стоит после прививки идти в баню или общественный бассейн. Мыться врачи не запрещают, но длительное пребывание в горячей воде или грязном водоеме может привести к попаданию инфекции и раздражению места укола.
В первые дни после вакцинации воздержитесь от посещения поликлиник и других общественных мест, чтобы минимизировать риски подхватить вирус до того, как прививка начнет действовать.
Как правило, большинство переносят прививку от гриппа бессимптомно, но есть жалобы, на которые стоит обратить особое внимание, чтобы избежать осложнений.
К тяжелым симптомам относятся все признаки нагноения в месте укола, а также странные ощущения, например, пульсация, отек и вздутие. Также стоит обеспокоиться, если температура поднимется выше 37,5 градусов в первые три дня после вакцинации. В первую очередь нужно обратиться в Роспотребнадзор и сообщить о симптомах и месте проведения вакцинации. Затем не помешает сходить в поликлинику или медпункт, где вы ставили прививку, с документами, где будет указано, когда и какую вакцину вам вводили. Но в самых тяжелых случаях при плохом самочувствии не теряйте времени и вызывайте скорую помощь, — пояснил «Ридусу» иммунолог Жемчугов.
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