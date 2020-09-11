«Голос» уличили в распространении фейка о голосовании в Краснодаре

Движение «Голос» опубликовало на своей «Карте нарушений» очередной фейк о ходе избирательной кампании. Сообщается, что в Краснодаре члены УИК № 6030 не захотели пускать общественных наблюдателей на участок для голосования.

Эксперт НОМ, доктор педагогических наук Михаил Полянский назвал информацию «Голоса» ложной.

С сожалением отмечу, что в социальных сетях периодически появляются провокационные сообщения о якобы зафиксированных нарушениях: препятствиях для наблюдателей, некачественных списках, «каруселях». Часть участков я сам посетил, с общественными наблюдателями других участков связывался. Ни одно из сообщений о нарушениях, которые я увидел в Сети, не подтвердилось, — сказал Полянский.

Общественник отметил, что большинство недостоверных сообщений о нарушениях размещается на ресурсах «Голоса» благодаря стараниям представителей КПРФ.

«Создается впечатление, что „Голос“ получил подряд от КПРФ и усиленно отрабатывает договорные обязательства, не думая ни о правде, ни о чести и совести», — заключил Михаил Полянский.



Ранее штаб Навального в Иркутске разместил в Сети провокационное видео, на котором некие люди садятся в автомобиль и едут якобы в направлении избирательного участка. Ролик снят в Байкальске. За кадром комментатор сообщает зрителям, что «эта машина уже пятый раз подвозит пассажиров на голосование».

Председатель Общественной палаты Иркутской области Владимир Шпрах назвал данное видео «голословной информацией провокационного характера».



Напомним, что сегодня в 83 субъектах России началось трехдневное голосование. В четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах — выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые губернаторские выборы.