Общественник разоблачил фейк о подвозе избирателей в Байкальске

Штаб Навального в Иркутске распространяет в Сети видео, на котором некие люди садятся в автомобиль и едут якобы в направлении избирательного участка. Ролик снят в Байкальске. За кадром комментатор сообщает зрителям, что «эта машина уже пятый раз подвозит пассажиров на голосование».

Председатель Общественной палаты Иркутской области Владимир Шпрах назвал данное видео «голословной информацией провокационного характера».



На видео не зафиксированы ни многочисленные подвозы, ни точное место съемки. Непонятно, о каком избирательном участке идет речь, ведется ли съемка действительно возле избирательной комиссии или рядом больница. Из ролика понятно только, что люди садятся в машину и уезжают. Мы не видим этих людей на избирательном участке, они не участвуют в процессе голосования, — пояснил Шпрах в интервью «Ридусу».

По его словам, жалоб на организованный подвоз избирателей в Общественную палату Иркутской области не поступало. Независимые наблюдатели за голосованием также не зафиксировали никаких «каруселей».

Ранее эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Олег Иванников призвал наблюдателей тщательнее проверять сообщения о ходе голосования. По его мнению, представители оппозиции стараются подавать информацию о выборах в извращенном ключе, чтобы дискредитировать российскую избирательную систему.

Напомним, что сегодня в 83 субъектах России началось трехдневное голосование. В четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах — выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые губернаторские выборы.