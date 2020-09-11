Житель Томской области прожил с куском проволоки в глазу четыре месяца

Офтальмохирурги Томской областной клинической больницы (ОКБ) извлекли из глаза пациента металлическую проволоку длиной около сантиметра и толщиной в три миллиметра.

Этот посторонний предмет попал в глаз мужчине еще в мае в то время, когда он работал болгаркой.

По его словам, он тогда не придал большого значения произошедшему, поскольку не ощутил ни боли, ни дискомфорта.

Лишь в конце августа житель Томской области заметил, что у него ухудшается зрение, и обратился к офтальмологу.

В результате, чтобы спасти глаз, пациенту провели три операции. Как сообщает «ТВ2», врачам удалось восстановить зрение мужчине. На данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное.

После этого случая офтальмологи настоятельно рекомендовали при попадании инородного тела в глаз обильно промыть его водой, закапать антибактериальные капли и незамедлительно обратиться к врачу.

Как писал ранее «Ридус», в Новой Зеландии родители два года не могли найти в носу ребенка деталь от конструктора.

Еще более уникальный случай произошел в 2019 году в Москве. 80-летняя пенсионерка обратилась в Институт оториноларингологии им. Свержевского с обнаруженным на КТ образованием в полости носа. Врачи провели операцию и удалили ринолит — камень, образовавшийся в результате отложения солей кальция вокруг инородного тела. Пациентка предположила, что это была вишневая косточка, попавшая ей в нос, когда ей было десять лет.

