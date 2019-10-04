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Москвичка прожила с вишневой косточкой в носу почти 70 лет

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© pixabay.com

© pixabay.com

Жительнице Москвы, прожившей около 70 лет с застрявшей в носу вишневой косточкой, врачи извлекли инородное тело.

Оказалось, что 80-летняя пенсионерка в течение жизни не придавала большого значения регулярным слизисто-гнойным выделениям из носа.

Как сообщает Департамент здравоохранения города Москвы, пожилая женщина обратилась в Институт оториноларингологии им. Свержевского с обнаруженным на КТ образованием в полости носа. Снимок был сделан в ходе лечения у стоматолога.

Врачи провели операцию и удалили ринолит — конкремент или камень, образовавшийся в результате отложения фосфорнокислых и углекислых солей кальция из носовой слизи вокруг попавшего в нос инородного тела. Именно оно являлось очагом хронического гнойного воспаления и затрудняло дыхание.

Пациентка предположила, что вишневая косточка попала ей в нос еще в детстве.

После операции она уже через несколько дней стала дышать носом так свободно, как почти никогда до этого, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что врачи в Улан-Удэ удалили из желудка 19-летней пациентки волосяной ком, который весил почти два килограмма

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