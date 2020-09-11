Эксперт призвал тщательнее проверять сообщения о нарушениях на выборах

Эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Олег Иванников призвал наблюдателей тщательнее проверять сообщения о ходе голосования. По его мнению, представители оппозиции стараются подавать информацию о выборах в извращенном ключе, чтобы дискредитировать российскую избирательную систему.

Здравые эксперты, ведущие мониторинг выборов, ждали, откуда же начнется шествие фейков по стране. Ну, вот и дождались. Первый фейк прилетел из Иркутской области. И автор фейка — фигура одиозная, Любовь Соболь, которая в прошлом гуду регулярно устраивала провокации на выборах в Мосгордуму. Решила свои грязные методы опять в дело пустить. Стала трезвонить по всем сетям, что в поселке Мегет Иркутской области в багажнике голосуют, — заявил Иванников в интервью РАПСИ.

Общественники и эксперты Иркутской области выяснили, что на фото, которое представила Соболь в качестве доказательства, изображен не Мегет, а поселок Шароны.

«Кроме того, никаких нарушений там не было. Члены избирательной комиссии просто укрыли от дождя ящик с бюллетенями», — заключил Олег Иванников.

Напомним, что сегодня в 83 регионах России началось трехдневное голосование. В четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах — выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые губернаторские выборы.