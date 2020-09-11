Каникулы строгого режима: законна ли справка о COVID-прививке для туристов

На днях стало известно, что Минздрав не исключает того, что в ближайшем будущем для всех путешественников справка о вакцинации от коронавируса будет обязательна.

«Ридус» решил разобраться, насколько такое требование законно, а также как быть тем, кому прививка противопоказана.

Вчера, 10 сентября, советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что Россия готовится к началу массовой вакцинации от коронавируса. По словам министра, вакцина проходит все проверки безопасности.

Также Глаголев не исключает, что справка о covid-прививке в ближайшем будущем может стать обязательной для туристов наравне с загранпаспортом и визой.

На самом деле требования предъявить справку о вакцинации для въезда в какую-либо страну не новы. Например, сейчас вас не выпустят из Шереметьево в тропические страны Африки и Южной Америки, где есть желтая лихорадка, если у вас нет справки. Но можно ли сравнивать лихорадку с коронавирусом? Наверное, все должно зависеть от эпидобстановки в каждой стране. На сегодняшний день я не вижу необходимости в такой процедуре, к тому же пока у нас вакцинация все еще добровольная. Контагиозность вируса (заразность. — Прим. «Ридуса») будет снижаться, и я думаю, что мы не дойдем до того, чтобы вводить такие строгие меры, как въезд и выезд из страны по справкам, — рассказал «Ридусу» вирусолог, руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского», профессор Александр Бутенко.

Если вспомнить другие примеры обязательной вакцинации, когда государство требовало справку о прививке, то нельзя не сказать о вспышке оспы в России во второй половине XX века. В 60-х годах без вакцины от оспы детей не брали в детские сады и школы, а взрослых не допускали до работы на заводах и в больницах.

Нет прививки? Сиди дома!

Если представить, что справка о прививке от коронавируса действительно станет обязательной для путешественников, появляется слишком много подводных камней.

Например, при появлении такого требования нарушается федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» № 157-ФЗ, принятый в России в 1998 году. Согласно ему, все прививки в стране носят условно обязательный характер. То есть государство лишь рекомендует вакцинироваться, но не заставляет.

Заставить вас делать прививку никто не может, согласно существующему законодательству. Сейчас прививка от коронавируса носит рекомендательный характер даже для групп риска — пенсионеров, учителей, врачей. Предпосылок к тому, что эта единственная прививка станет строго обязательной, пока нет, — пояснил «Ридусу» профессор Михаил Костинов, заведующий лаборатории ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова, иммунолог, д. м. н.

Также не стоит забывать, что некоторые люди отказываются от прививки не просто так, а из-за противопоказаний. Например, вакцинация противопоказана пациентам с онкологией, так как они проходят лечение, предполагающее иммунодепрессию.

Кроме того, абсолютным противопоказанием к вакцинации от COVID-19 считаются воспалительные, аутоиммунные заболевания, красная волчанка, системные заболевания крови. Также в недавней беседе с «Ридусом» акушер-гинеколог Екатерина Федорова рассказала, что беременным противопоказаны прививки, содержащие живые вирусы и бактерии.