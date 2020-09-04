Врач назвал тех, кому категорически нельзя делать прививку от гриппа

С приходом осени мы приближаемся к сезону гриппа, вакцинация от которого в этом году началась немного раньше. Прививку от гриппа делают даже детям, но оказывается, что есть те, кому она противопоказана.

«Ридус» пообщался с кандидатом медицинских наук, акушером-гинекологом Екатериной Васильевной Федоровой. Она рассказала, почему большинство акушеров-гинекологов склонны к запретам на прививки во время беременности.

Строго запрещена прививка от гриппа в первом триместре беременности, поскольку происходит развитие эмбриона, формируются внутренние органы и системы плода, а прививка может стать причиной пороков развития. Поэтому первый триместр — строгий запрет на прививки, — пояснила «Ридусу» гинеколог.

Эксперты Роспотребнадзора заявляют, что вакцинация — самый эффективный и безопасный способ защиты от гриппа и его осложнений. Как правило, защитный эффект от прививки проявляется через 10—15 дней после введения вакцины и длится около года.

Так как каждый год штамм вируса гриппа мутирует, ученые постоянно меняют компоненты вакцины. Бесплатная вакцинация в России проводится отечественной вакциной, поэтому перед прививкой обязательно убедитесь, что на упаковке стоит свежая дата, напоминают эксперты.

Несмотря на то, что Роспотребнадзор не указывает на запрет прививки от гриппа беременным, акушеры-гинекологи с настороженностью относятся к этой вакцинации.



Такие прививки, как прививки от гриппа, в принципе можно делать беременным, но только после консультации акушера-гинеколога и только при острой необходимости — например, когда очень высок риск заражения. Но если беременная мало контактирует с окружающими, тогда лучше привиться членам семьи (родителям, супругу, старшим детям), а беременную не прививать. Лично я категорически против прививок в период беременности, в особенности в первый триместр, — рассказала «Ридусу» акушер-гинеколог Федорова.

Во второй и третий триместр, когда основные органы и нервная система плода сформированы, прививка от гриппа для беременной менее опасна. Многие врачи рекомендуют вакцинироваться от гриппа либо до беременности, либо не ранее 14-й недели.



Также гинеколог Федорова напоминает, что во время всей беременности не допускаются прививки, содержащие живые вирусы и бактерии. К ним относятся прививки от туберкулеза, полиомиелита, оспы, краснухи и другие. Можно вакцинироваться только инактивированными формами прививочных составов.