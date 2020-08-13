Латвийский премьер решил поиграть в «политический хоккей»

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш вновь подтвердил, что Запад видит в спорте исключительно политический инструмент. На этот раз могут пострадать хоккейные болельщики, поскольку латвийские власти не хотят проводить чемпионат мира 2021 года совместно с Белоруссией, как это планировалось раньше.

«Я думаю, что события в Белоруссии резко меняют ситуацию. Сейчас я не вижу, как мы как страна можем устроить чемпионат вместе с Белоруссией», — цитирует ТАСС заявление Кариньша в эфире местного телевидения.

Премьер подчеркнул, что уже поручил министерству образования и науки, в ведении которого находится спорт, связаться с Международной федерацией хоккея (IIHF), «найти решение и понять, как правильнее всего поступить».

Любопытно, что еще накануне генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Вистурс Козиолс утверждал, что Рига не станет проводить чемпионат мира по хоккею 2021 года без Минска.

«Хоккей не надо путать с политикой, мы даже такой вопрос не рассматриваем, будем проводить чемпионат мира вместе с Белоруссией. Сколько было разных ситуаций и в Америке, и во Франции с этими демонстрациями, и никто не делал каких-то заявлений по поводу отмены», — заверил латвийский чиновник.

Кроме того, Козиолс признался, что Латвия в одиночку просто не сможет провести турнир, поскольку в Риге существует лишь один пригодный для международных матчей ледовый дворец. При этом регламент соревнований предусматривает наличие двух групп команд, одна из которых по плану должна играть в Минске. Однако за сутки все изменилось.

Могут «переобуться на лету» и в самой IIHF. Еще накануне вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола утверждал, что вопрос переноса матчей мирового первенства из Минска «не рассматривался». «Мы не политическая организация», — заявил он.

Однако вскоре Куммола сообщил изданию Ilta-Sanomat, что вопрос о смене места проведения турнира в связи с политическими протестами в Белоруссии все же появился в повестке дня. Президент IIHF Рене Фазель предложил оценить ситуацию через две недели.

84-й хоккейный чемпионат мира должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Будет обидно потерять его по политическим мотивам, учитывая, что турнир прошлого года в Швейцарии не состоялся из-за пандемии.