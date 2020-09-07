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ЕС будет внимательно следить за ситуацией с Марией Колесниковой

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© YouTube

© YouTube

Евросоюз серьезно обеспокоен исчезновением оппозиционерки Марии Колесниковой и внимательно следит за ситуацией. Если президент Белоруссии Лукашенко не прекратит преследования своих политических противников, ЕС отреагирует санкциями, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Мы очень переживаем за фрау Колесникову. Одна волна репрессий за другой катится в сторону оппозиции, которая готова к диалогу, что недопустимо. ЕС активно работает над пакетом санкций. Если Лукашенко не изменит курс, мы ответим», — написал глава МИД ФРГ в Twitter.

Глубокую обеспокоенность по поводу исчезновения Колесниковой выразил и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. По его словам, Минск обязан «сделать своим главным приоритетом ее безопасное возвращение домой».

Как и его немецкий коллега, глава британского МИД призвал Лукашенко к диалогу с оппозицией, освобождению политических заключенных и прекращению насилия в отношении протестантов.

Утром 7 сентября стало известно об исчезновении Марии Колесниковой. Оппозиция утверждает, что неизвестные люди задержали ее и посадили в автофургон, после чего куда-то увезли. Видеозапись, на которой якобы виден момент похищения, появилась в социальных сетях.

В силовых структурах Белоруссии заявили, что ничего не знают о задержании оппозиционерки. Тем временем родственники Колесниковой подали заявление в милицию. Женщину уже ищут.

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