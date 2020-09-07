найти ×
   
  • USD
    75.59
  • EUR
    89.48
СохранитьСохранено0
×

004547

Милиция Белоруссии приступила к поискам пропавшей Марии Колесниковой

Small a73d41983d
© Telegram

© Telegram

Пропавшую оппозиционерку Марию Колесникову ищет белорусская милиция. Родные члена президиума Координационного совета (КС) обратились в правоохранительные органы. Об этом сообщил в Telegram незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико.

«Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут», — говорится в сообщении.

Ранее агентство Sputnik Беларусь попыталось выяснить в МВД, Следственном комитете и Комитете госконтроля Белоруссии судьбу Марии Колесниковой. Во всех структурах ответили, что ничего не знают о задержании оппозиционерки.

При этом оппозиция утверждает, что Колесникову 7 сентября задержали и увезли в автофургоне «Связь» в неизвестном направлении некие люди. С социальных сетях даже появилась видеозапись якобы этого задержания.

В какой-то момент сообщалось, что связь также пропала с пресс-секретарем КС Антоном Родненковым, исполнительным секретарем КС Иваном Кравцовым и членом штаба Виктора Бабарико — Глебом Германом.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экология
Зимние морские льды Берингова моря достигли минимума за тысячи лет
004919читать позжечитаю позже
Политика
Психоз, шутка или биологическая атака: кто послал в США семена из Китая
0030762читать позжечитаю позже

главное


Культура
Литература
Ничто не ново под солнцем: лучшие книги классиков про эпидемии

Они напомнят о том, что и перед лицом катастрофы важно оставаться человеком.

13146080читать позжечитаю позже

Здоровье
Туалеты попали в список самых опасных мест во время пандемии28 апреля

Коронавирус может часами задерживаться в воздухе в людных местах с плохой вентиляцией.

201970читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM