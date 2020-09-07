Милиция Белоруссии приступила к поискам пропавшей Марии Колесниковой

Пропавшую оппозиционерку Марию Колесникову ищет белорусская милиция. Родные члена президиума Координационного совета (КС) обратились в правоохранительные органы. Об этом сообщил в Telegram незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико.

«Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут», — говорится в сообщении.

Ранее агентство Sputnik Беларусь попыталось выяснить в МВД, Следственном комитете и Комитете госконтроля Белоруссии судьбу Марии Колесниковой. Во всех структурах ответили, что ничего не знают о задержании оппозиционерки.

При этом оппозиция утверждает, что Колесникову 7 сентября задержали и увезли в автофургоне «Связь» в неизвестном направлении некие люди. С социальных сетях даже появилась видеозапись якобы этого задержания.

В какой-то момент сообщалось, что связь также пропала с пресс-секретарем КС Антоном Родненковым, исполнительным секретарем КС Иваном Кравцовым и членом штаба Виктора Бабарико — Глебом Германом.