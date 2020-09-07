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В 10 раз могут вырасти штрафы за разглашение служебной тайны

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© pixabay.com

© pixabay.com

В настоящее время в Госдуме разрабатывается законопроект, предусматривающий ужесточение административной ответственности за разглашение служебной и профессиональной тайны.

Согласно документу, штрафы для граждан и должностных лиц могут увеличиться в 10 раз.

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности уже поддержала эту инициативу, однако документ пока не внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.

«Если мы говорим про штраф для граждан, то он должен составлять от 5 до 10 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 40 до 50 тысяч рублей, что в среднем соответствует нынешнему уровню зарплат», — рассказал ТАСС один из авторов законопроекта, первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

Сейчас граждан штрафуют на 500−1000 рублей, а должностных лиц.- на 4−5 тысяч рублей. Подобные санкции депутат считает неэффективными, так как ущерб от разглашения служебной и профессиональной тайны может исчисляться не то что тысячами, а миллионами рублей.

Ранее Вяткин заявил, что первоапрельские шутки не попадают под действие закона о фейках, поскольку такой юмор никогда не приводил к серьезным последствиям.

«Ридус» также писал о том, что Синод Русской православной Церкви постановил наказывать монахов и священников за «разглашение конфиденциальных сведений».

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