Депутат объяснил, какие шутки не считаются фейками

Первоапрельские шутки не попадают под действие закона о фейках, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Дмитрий Вяткин.

Он объяснил это тем, что первоапрельский юмор никогда не приводил к серьезным последствиям.

По словам Вяткина, закон распространяется на вопиющие случаи недостоверной информации, которая сознательно направлена на тяжелые последствия.

«Мы различаем шутку хорошую, ценим хороший юмор, сарказм и даже достаточно острую сатиру. Закон вообще не про это», — цитирует депутата ФАН.

Президент России Владимир Путин подписал 18 марта два закона: о блокировке размещенных в интернете материалов, оскорбляющих общество, органы власти и государственные символы, а также о блокировке фейковых новостей.