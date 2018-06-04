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Депутат объяснил, какие шутки не считаются фейками

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Интерпресс/ТАСС

Первоапрельские шутки не попадают под действие закона о фейках, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Дмитрий Вяткин.

Он объяснил это тем, что первоапрельский юмор никогда не приводил к серьезным последствиям.

По словам Вяткина, закон распространяется на вопиющие случаи недостоверной информации, которая сознательно направлена на тяжелые последствия.

«Мы различаем шутку хорошую, ценим хороший юмор, сарказм и даже достаточно острую сатиру. Закон вообще не про это», — цитирует депутата ФАН.

Президент России Владимир Путин подписал 18 марта два закона: о блокировке размещенных в интернете материалов, оскорбляющих общество, органы власти и государственные символы, а также о блокировке фейковых новостей.

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