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В Госдуме поддержали мнение экспертов о самом бесполезном школьном предмете

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© Юрий Смитюк/ТАСС

© Юрий Смитюк/ТАСС

Судьба школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), названного экспертами самым бесполезным, не оставила равнодушным и первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олега Смолина.

По его мнению, было бы целесообразно сократить количество часов преподавания ОБЖ в школе.

В этой связи Смолин напомнил о перегруженности школьников.

«Я бы придал ему (предмету. — Прим. „Ридуса“) сугубо практическую направленность», — приводит его слова агентство «Москва».

Депутат предложил проводить в школах в рамках ОБЖ военно-учебные сборы. Он также подчеркнул, что не стоит избавляться от всего курса, но следует сделать его более прикладным.

Как сообщал ранее «Ридус», независимый HR-специалист Зулия Лоикова заявила, что предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» стал в школе лишним, поскольку не дает детям практических знаний.

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