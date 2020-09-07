В Госдуме поддержали мнение экспертов о самом бесполезном школьном предмете
- 07 сентября 2020, 16:01
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Судьба школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), названного экспертами самым бесполезным, не оставила равнодушным и первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олега Смолина.
По его мнению, было бы целесообразно сократить количество часов преподавания ОБЖ в школе.
В этой связи Смолин напомнил о перегруженности школьников.
«Я бы придал ему (предмету. — Прим. „Ридуса“) сугубо практическую направленность», — приводит его слова агентство «Москва».
Депутат предложил проводить в школах в рамках ОБЖ военно-учебные сборы. Он также подчеркнул, что не стоит избавляться от всего курса, но следует сделать его более прикладным.
Как сообщал ранее «Ридус», независимый HR-специалист Зулия Лоикова заявила, что предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» стал в школе лишним, поскольку не дает детям практических знаний.
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