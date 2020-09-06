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Назван самый бесполезный школьный предмет

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Эксперты считают, что пришло время отказаться от некоторых школьных предметов, которые безнадежно устарели.

В крайнем случае их можно модернизировать, чтобы они отвечали требованиям сегодняшнего дня.

По мнению независимого HR-специалиста Зулии Лоиковой, лишним в школе стал предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», потому что он не дает детям практических знаний.

«ОБЖ — это лишний предмет, в том виде, в котором его преподают в общеобразовательной школе», — сказала Лоикова в беседе с URA.RU.

Она убеждена, что ОБЖ можно преподавать факультативно и организовывать новые форматы обучения, например, приглашать сотрудников МЧС, чтобы они научили, как правильно действовать в опасной для жизни ситуации.

Профессор Высшей школы экономики Ирина Абанкина подтвердила бессмысленность преподавания ОБЖ в нынешнем виде. «Дети не должны сидеть за партой. Обучение должно быть практико-ориентированным», — пояснила она изданию, отметив, что только в этом случае дети смогут применять свои знания в жизни в случае необходимости.

Самыми важными предметами Абанкина назвала химию и биологию, поскольку, по ее мнению, специалисты в этой области будут самыми востребованными на рынке труда через несколько лет.

В свою очередь заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург считает самым важным для школьников предметом литературу. По его словам, она закладывает основы нравственности", а также формирует культуру школьников и расширяет их кругозор.

Как сообщал ранее «Ридус», Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) опубликовала данные о самых востребованных профессиях в сфере школьного образования, проанализировав предложения для учителей на портале «Работа в России».

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