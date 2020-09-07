«Не слушали ученых»: почему ВОЗ изменила отношение к COVID-стратегии Швеции

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) резко поменяли свое отношение к стратегии Швеции по борьбе с коронавирусом. Весной шведскую позицию называли ошибкой, но на днях спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро заявил, что то, как Швеция боролась вирусом, должно стать примером для многих стран.

Швеция — пример того, когда население полностью доверяет правительству, а власти выполняют свои обязательства. На примере этой страны мы увидели, как четкое выполнение правил помогло справиться с пандемией без строгого карантина и ущерба для экономики, — заявил представитель ВОЗ.

Напомним, что в Швеции не было никакого карантина, не закрывались школы, университеты и заводы. Несмотря на отсутствие комендантского часа и других ограничений, местные власти призывали своих жителей носить маски в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.

Я еще весной говорил, что политика Швеции и Беларуси в вопросе борьбы с коронавирусом должна стать примером. Почему эти страны выбрали такую радикальную позицию? Дело в том, что для решения таких важных вопросов они пригласили ученых, и специалисты Шведской королевской академии наук предоставили данные, в которых четко видно, что заболеваемость вирусными заболеваниями в этом году не больше, чем в прошлые годы. В наших странах ученых проигнорировали, так как политики решили, что сами отлично разбираются во всех вопросах, — прокомментировал «Ридусу» эпидемиолог, профессор Игорь Гундаров.

В последнем заявлении ВОЗ отметила, что положительных результатов Швеции удалось добиться только благодаря сознательности населения, которое сохранило прежний уклад жизни, строго соблюдая все санитарно-эпидемиологические правила.



Тем не менее нельзя сказать, что Швеция отделалась малой кровью. Согласно свежей статистике, в Швеции заболели почти 84 тысячи человек, умерло свыше 5,8 тысячи. В то же время в соседних Финляндии и Норвегии количество заболевших не превысило десяти тысяч человек в каждой, а летальные исходы исчисляются несколькими сотнями.

Можно увидеть, что заболеваемость в Швеции была выше, чем в соседних странах. Также стоит отметить, что карантин в стране все-таки ввели, хотя он не был официальным, а носил добровольный характер. Тем не менее довольно-таки большой процент местных жителей придерживался общепринятых мер безопасности.



Сама Швеция до сих придерживается своей стратегии, однако летом местные власти попытались ввести некоторые ограничения из-за роста заболевших. Так, в конце июля шведские специалисты здравоохранения заявили, что будут поощрять работодателей, которые могут обеспечить удаленную занятость своим сотрудникам.



Несмотря на это, в стране не было разделения рекомендаций для людей из групп риска, так как, по мнению шведских ученых, риск заразиться у людей до 50 лет выше, чем у пенсионеров.

Шведы оценили, что в прошлые годы эпидобстановка была ничуть не лучше, а на карантин никого не сажали. Зачем это делать сейчас? Опять же, кто сказал, что старики — это группа высокого риска? Статистика говорит об обратном. Наверное, ВОЗ сначала не верила, что можно добиться такой дисциплины, как в Швеции. А сейчас, когда уже было сделано много фатальных шагов, легко сказать, как на самом деле надо было делать. Но пройдя весь ужас, который случился с нами в этом году, люди уже с трудом верят, что можно так легко справляться с ситуацией, — пояснил «Ридусу» Гундаров.

Был ли карантин?

Однако эксперт отмечает, что не стоит идеализировать политику Швеции и считать, что страна справилась с вирусом, потому что не верила в него. Если посмотреть на те меры, что предпринимали для борьбы с COVID-19, можно увидеть, что шведы очень тщательно подошли к этому вопросу.

Во-первых, в стране был жесткий контроль общественного здравоохранения, касающегося физического дистанцирования и защиты пожилых людей в домах престарелых. Пансионаты перешли на закрытый режим: не допускались посещения, а также весь персонал, работающий с пенсионерами, ежедневно сдавал тесты на коронавирус и не покидал территорию дома престарелых.

В офисах, которые не закрывались на карантин, предприниматели быстро провели все необходимые мероприятия: обеспечили расстояние между столами, установили защитные экраны, а также обеспечили помещения хорошей вентиляцией.

Создав все условия для защиты от коронавируса, шведы продолжили жить привычной жизнью. Теперь, по мнению ВОЗ, так должны поступить все страны.