Власти Швеции не ввели карантин, но советуют работать из дома до конца года

В Швеции, изначально отказавшейся от строгих карантинных мер во время пандемии коронавируса, уже зарегистрировано более 80 000 случаев заболевания. Сегодня, 30 июля, местные власти заявили, что будут поощрять работодателей, которые могут обеспечить удаленную занятость своим сотрудникам.

Если вы можете работать из дома, то, пожалуйста, делайте это. Удаленная работа до конца этого года — лучшее решение, — было сказано в заявлении.

Эта мера, направленная отчасти на сокращение количества людей в общественном транспорте, призвана облегчить жизнь тем, кто усиленно трудится во время пандемии, в том числе, медработникам.

Заявление было сделано после того, как официальные лица отметили несколько позитивных тенденций в Швеции, а также снижение числа новых случаев заболевания, особенно серьезных случаев, нуждающихся в интенсивной терапии.

Но агентство общественного здравоохранения страны отметило, что если не соблюдать правила социального дистанцирования и мер профилактики, то существует значительный риск новой волны вируса осенью.

Сейчас в стране зарегистрировано 5739 смертей, связанных коронавирусом. Напомним, что в отличие от большинства европейских стран, Швеция никогда не вводила карантин, при этом не попала в рейтинг стран с самым высоким уровнем смертности.

Хотя история знает несколько обратных случаев. Например, Индия и Бразилия, чьи власти отрицали необходимость жесткого карантина, в итоге стали странами-рекордсменами по количеству умерших от коронавируса.

Власти Швеции информировали своих граждан об опасности вируса, но избрали тактику выработки коллективного иммунитета. Были открыты школы, кафе, бары, рестораны и большинство предприятий. Маски носил только медицинский персонал.

Но от проведения массовых мероприятий власти Швеции все-таки отказались. Так, например, традиционный Нобелевский банкет в Стокгольме в честь лауреатов научной и литературной премии в этом году не состоится. Мероприятие, которое должно было пройти 10 декабря, отменили из-за пандемии COVID-19.