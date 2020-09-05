Киев срочно созывает Контактную группу по Донбассу

Украинская сторона решила инициировать внеочередное заседание Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Киев предложил провести ее в режиме видеоконференции 6 сентября в связи с намерением ДНР уничтожить инженерные сооружения ВСУ у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы.

Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, президент страны Владимир Зеленский уже проинформирован об этом и чрезвычайно обеспокоен.

«Мы сразу сделали шаг в ответ: мы, Украина, созываем заседание внеочередное Трехсторонней контактной группы буквально на завтра», — приводит ТАСС слова Кулебы, сказанные в эфире телеканала «Прямой».

Он также сообщил, что спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау поддержала эту инициативу, в данный момент ожидается ответ от российской стороны.

Кулеба подчеркнул, что главной задачей для Киева на встрече Контактной группы будет «предотвратить обстрел».

Как отмечает агентство, глава ДНР Денис Пушилин приказал уничтожить инженерные сооружения украинской стороны, возведенные у линии разграничения в нарушение договоренностей. Он также призвал украинскую сторону с 08:00 7 сентября обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе и обратился к Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с просьбой осуществить мониторинг данной операции в обозначенное время.

Ранее «Ридус» писал о том, что ДНР и ЛНР объявили о переходе с 27 июля к полному бессрочному прекращению огня.

До этого Контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Согласно им, вводится полный запрет на наступательные и диверсионные действия, любое ведение огня и размещение вооружения в населенных пунктах.

В ходе телефонного разговора, состоявшегося между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским 26 июля, стороны обсудили урегулирование ситуации в Донбассе и позитивно оценили согласование минской Контактной группой дополнительных мер по прекращению огня.