Мясников посчитал неэтичным штрафовать россиян за отказ от вакцинации

Главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников выступил против штрафов за отказ от прививки против коронавируса.

По его словам, у людей должен быть выбор в данном случае.

Он подчеркнул, что считает неэтичным штрафовать россиян за отказ от прививки такого короткого испытательного действия.

По мнению Мясникова, никто из специалистов не знает, какие последствия могут быть от прививки через 4−5 лет в силу того, что эти годы еще не прошли.

«Все наши знания — теоретические. А раз так, то я не имею права наказывать людей», — объяснил врач свою позицию в беседе с URA.RU.

Мясников также напомнил, что людям, которые уже переболели коронавирусом, необязательно вакцинироваться, поскольку у них и так есть антитела. Он добавил, что в его больнице переболели 30% врачей. «Так что мне страховать их теперь? И теперь каждого третьего доктора штрафовать?», — подытожил телеведущий.

Накануне стало известно, что Минюст РФ рассматривает вариант исключения из проекта нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) норм о штрафах для россиян до 7 тысяч рублей за отказ от обязательных прививок и медосмотров.

Как сообщал «Ридус», мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал массовую вакцинацию от COVID-19 в столице и обозначил примерные сроки ее проведения. По его словам, пострегистрационные исследования и испытания российской вакцины, которые продлятся от двух до шести месяцев, начнутся уже со следующей недели.

В свою очередь директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация большей части населения произойдет в течение 9—12 месяцев.

